Mehmet Görmez neden ayrıldı, Nihat Hatipoğlu mu geliyor?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görev süresi dolmadan, başkanlığı bırakması çok konuşuldu. Gazeteci Fatih Altaylı, hem Görmez'in görevi bırakma nedeni hem de yerine geçecek yeni başkan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde "17 Aralık'ı 5 geçe Gülence ne diyordu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in görev süresi dolmadan başkanlığı bırakmasının nedenini ve yerine geçecek yeni başkan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

"Görünen sebep, bir üniversitenin başına geçmek için bıraktığı" diyen Altaylı, asıl sebebin İslamcı camianın Mealciler ve Hadisciler diye ikiye bölünmesi olduğunu iddia etti.

Altaylı, yeni başkanla ilgili ise kendisine gelen bilgiler arasında Nihat Hatipoğlu'nun bu iki gruba da uzak olduğunu, başkanlık için konuşulduğunu belirtti.

İşte o yazıdan ilgili kısım şöyleydi:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI NİYE BIRAKTI!

TÜRKİYE’nin en önemli ve zannederim Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sonra personel ve bütçe açısından en büyük sivil kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda pek ender rastlanan bir şey oldu ve Başkan Görmez, süresi dolmadan başkanlığı bıraktı.

Herkes merak ediyor niye bıraktığını.

Görünen sebep, bir üniversitenin başına geçmek için bıraktığı.

Ama asıl neden ne?

Anladığım bir konu olmadığı için bir küçük araştırma sonucu ulaştığım bilgileri sizinle paylaşayım.

1. Bizim gibiler çok farkında olmasa da, Türkiye’de İslamcı camiada ciddi bir ikiye bölünmüşlük var. Bir yanda Mealciler, diğer yanda Hadisçiler.

2. Mealciler, Kuran-ı Kerim’in yeterli olduğunu, her şeyin yanıtının orada bulunduğunu söylüyorlar ve şeyh, şıh, tarikat önderi gibi kişilere karşı çıkıyorlar, bunların kendilerine vehmettiği güçlerin doğru olmadığını söylüyorlar.

3. Hadisçiler ise Kuran’ı anlamaya insanın gücünün yetmeyeceğini, hadislerin önemli olduğunu ve asıl İslam’ın hadislerden anlaşılabileceğini, Kuran’a uygun yaşamak için de çok yüksek güçlere sahip şeyhlerin önderliğine ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

4. Mealciler Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Hayri Kırbaşoğlu, Mustafa Öztürk ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu gibi isimler.

5. Hadisçiler ise daha çok cemaat çevreleri, İsmailağa, Menzil, İskenderpaşa, Erenköy gibi güçlü cemaatler

Başlangıçta İslami elitler arasında başlayan bu ayrışma artık tabana da yansımış vaziyette.

Görmez’in görevi bırakmasındaki neden ise anladığım kadarıyla bu çatışma.

Görmez, tarikat ve cemaat önderlerini dışlaması, bunlara vehmedilen güçleri ciddiye almaması ve Diyanet’in kapılarını kapatması sonrasında “arada kaldı” ve sonunda görevi bırakmaktan başka çaresi kalmadı.

HATİPOĞLU MU?

DİYANET İşleri Başkanlığı’na kimin geleceği tartışılıyor. Herkes bir isim telaffuz ediyor. Yeni Türkiye’de bu görev eski döneme göre çok daha önemli olduğu için de tartışmalar ve merak normal. Bana gelen bilgilere göre bir isim, yeni Diyanet İşleri Başkanı olarak giderek öne çıkmaya başlamış. Bu isim Nihat Hatipoğlu. Her iki gruba da çok dahil olmayanProf. Hatipoğlu, uzun zamandır TV’ler üzerinden toplumla zaten çok yakınlaşmış vaziyette. “Menkıbeci” denilen bir yaklaşımı tercih eden Hatipoğlu’na Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yakıştıranların sayısı giderek artıyor.