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Mehmet Şimşek: Bankacılık sektörümüzün arkasındayız

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Mehmet Şimşek: Bankacılık sektörümüzün arkasındayız
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD'de devam eden Zarrab davasının Türk bankalarını etkilemeyeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD'de devam eden Zarrab Davası ile ilgili olarak, 'Bankacılık sektörünün arkasındayız, gereken her türlü desteği vereceğiz; dava nedeniyle sektör etkilenirse gerekeni yapacağız.' dedi 

Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan Şimşek, ABD'deki davayı siyasi boyutları olan bir dava olarak gördüklerini, bununla birlikte sektörün kendisinin şoklara karşı büyük kapasiteye sahip olduğunu belirtti. 

Şimşek, bankacılık sektöründe aşırı ısınmaya da izin vermeyeceklerini ekledi. 

Başbakan Binali Yıldırım da ABD'de devam eden davayla ilgili bankaları destekleyecekleri mesajını vermişti. Yıldırım, İngiltere dönüşünde yaptığı açıklamalarda Fitch’in, ABD’deki davada Türk bankalarına ceza çıkması durumunda reytinglerinin düşebileceği değerlendirmesiyle ilgili olarak "Biz bankalarımızla, reel sektörümüzle, finans piyasalarımızla bir bütünüz. Gayet tabii ki, ekonomimize topyekün saldırı yapıldığında, ’Ben bankaların işine karışmam’ diyecek halimiz yok. Böyle bir durumda kimseyi yalnız bırakmayız" dedi. 

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