Mehmet Türker: MHP, iktidar partisi gibi muhalefete muhalefet ediyor

Sözcü Gazetesi yazarı Mehmet Türker, MHP Genel Merkezi'nin Başkanlık sistemini getirebilmek için iktidar partisi gibi mesai harcadığını söyledi.

Bugünkü köşe yazısına Başkanlık sistemiyle ilgili tartışmaları taşıyan Mehmet Türker, MHP Genel Merkezi'nin tutumunu çok sert bir dille eleştirdi.

Balgat yönetiminin, Başkanlık sistemini getirebilmek için iktidar partisi gibi çalıştığını söyleyen Türker, "Başkanlık böyle geliyor" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Sonunda ipler koptu, Anayasa Komisyonu birbirine girdi…

Küfürleşmeler, havada uçuşan su şişeleri…

Sebep Başkan ve AKP'li üyelerin müzakereyi bitirmek, CHP'ye söz vermek istememesi…

Sonra buna “Milli mutabakat” diyecekler…

AKP kendi çalıp kendi oynamak istiyor…

Yanlarına MHP'yi almışlar bastırıyorlar…

MHP de iktidar partisiymiş gibi muhalefete muhalefet ediyor, görülmemiş bir şey…

“Pes artık” denilecek son noktayı da yine iktidar kanadı koydu…

Efendim PKK başkanlığı istemiyormuş, CHP de karşı çıkmakla PKK'yı destekliyormuş…

Yahu bu kadarı da ayıptır artık…