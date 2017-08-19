Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki İkiyaka Dağları'nda Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında şimdiye kadar 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki İkiyaka Dağları'nda 25 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında şimdiye kadar 27 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) İkiyaka Dağları'nda 25 Mart'ta başlatılan ve 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu"nda Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Şimdiye kadar 27 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar, kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Mehmetçik, Türkiye sınırına yönelik her türlü tehdidin anında saptanarak bertaraf edildiği bölgede vatan savunmasını başarıyla sürdürüyor.

İkiyaka bölgesine hakim tepelere konuşlu üs bölgelerinde 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçik, teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklara girerek terör örgütüne ait malzemeleri ele geçiriyor.

Teröristlerin kullandığı mağaraya komandolardan operasyon

Türkiye'nin en yüksek üs bölgelerinden biri olan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 metre rakımlı Düztepe'de görevli komandolar, teröristlerin kullandığı bir mağaraya operasyon düzenledi.

Komandolar, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra sarp kayalıklardan inerek etrafını çevreledikleri mağarayı ateş altına aldı.

Daha sonra mağaranın içine giren askerler, burada teröristler tarafından kullanılan çok miktarda yaşam malzemesini imha etti.

Kayalıkları oyup 30 metre tünel açmışlar

PKK'lı teröristler, Düztepe Üs Bölgesi yakınlarında, uçurumun ortasındaki kayalıkları jeneratör yardımıyla çalıştırdıkları hiltiyle oyarak, yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve labirent şeklinde tünel açmış.

İki girişi ve bir de havalandırma deliği bulunan tünelde, yatma, dinlenme ve mutfak bölümleri yer alıyor. İçerisinde onlarca torba un, yağ, şeker, tüp, peynir, tıbbi malzeme de ele geçirilen tünelin zeminine ise televizyon, şarj cihazları ve aydınlatma için kablo döşenmiş.

Tünelde kapsamlı arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren Mehmetçik, burayı da tamamen güvenli hale getirdi.

Güvenlik güçleri, amaçlarının bu bölgeyi güvenli hale getirmek olduğunu belirterek, dün olduğu gibi bugün de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Düzenledikleri operasyonlarla bölgeyi teröristlerden temizlediklerini vurgulayan güvenlik güçleri, üs bölgesindeki güvenlik korucularıyla 7 gün 24 saat terörle mücadele faaliyetlerini omuz omuza sürdürdüklerini dile getirdi.

Bölge, Himalaya Dağları'nı andıran İkiyaka Dağları, Geverok Yaylası ve göller ile birçok doğal güzelliği barındırıyor.