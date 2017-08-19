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Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyor

Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki İkiyaka Dağları'nda Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında şimdiye kadar 27 terörist etkisiz hale getirildi.
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