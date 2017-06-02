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Mehmetçik Kato'ya bayrağı dikti

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Mehmetçik Kato'ya bayrağı dikti
Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizden Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, Kato Dağı'nda yürüttüğü operasyon devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda 47 gündür devam eden operasyonu yöneten Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehadetinin ardından operasyonlar durmazken, aksine hız kazandı. Tümgeneral Aydın'ın emir ve komutasında yapılan operasyona katılan askerler, komutanlarının belirlediği hedefe ulaşmak ve Kato Dağı'ndan teröristleri tamamen temizlemek için bütün güçleri ile gece gündüz operasyonu sürdürüyor. Kararlılıkla devam eden Kato Dağı operasyonunda teröristlere ait çok sayıda mağara tespit edildi. Mağaralara giren güvenlik kuvvetleri, teröristlerin kullandığı çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirdi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRDİLER

Mehmetçik, Kato Dağı operasyonunu yöneten komutanları Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehit olmasının ardından operasyonları aralıksız sürdürüyor. Hız kesmeden devam eden operasyonlarda teröristlerin Kato Dağı'nda bulunan inlerine giren güvenlik kuvvetleri, teröristler tarafından kullanılan yaşam malzemeleri ve mühimmatları imha etti.



ZİRVEYE TÜRK BAYRAĞI

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hedefine ulaşmak için kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda Kato Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı çekildi. Güvenlik görevlileri Kato Dağı'nda teröristlerin inlerine girip teker teker bu inleri imha ederken, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan atak ve skorsky helikopterler de operasyona havadan destek veriyor.

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