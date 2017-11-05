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Mehmetçik'ten teröristlere bombalı mesaj

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Mehmetçik'ten teröristlere bombalı mesaj
Tunceli, Şemdinli, Diyarbakır, Kato Dağı ve Şırnak'ta operasyonlar sürerken, Kuzey Irak'ta istihbaratla tespit edilen 36 terörist hedefi de Türk jetlerince yok edildi.

Hava harekatından kullanılan bombalarda manidar mesajlar da yer aldı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

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MEHMETÇİK'TEN MESAJ

Askerler, hava operasyonunda kullanılan bombalara anlamlı mesajlar yazdı: "Buradan vatan için çarpışan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. YANINIZDAYIZ! Devamı YOLDA"

 

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