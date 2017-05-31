Başlığın devamını yazmak giran geldi. Keşke olmasaydı böyle bir şey. Keşke pop-kültürün ürünü bir yarışmanın tüm görsel argümanlarının kullanıldığı ô nâ-hoş ortamda Kur'ân -ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapılmasaydı...

Prezentabl bir ses, bariton, tenor, karimzatik bir ses...

Ses ile gönül arasında bir bağ kuramadım(nasıl oluyorsa bu)...

İstikbâl vaad ediyorsun...

Azerbaycan lehçesiyle bir Fatiha alalım senden, Eûzü Besmele çekip oku bakalım...

Halil Hocam'dan 83 puaan geldiii...

Seni 231 puanla sahne arkasına alıyorum...

Bize bir küçelere su serpmişem oku bakim...

Ses dünyasına davet ediyoruz onu......

Sinop demişken aklıma bir türkü geldi, mektebin bacalaaaarıııı vay lelele, vay leleeeee, ders verir hocalaaaaarı oy ammmmaaan, vay ammaaaaan, Kurân'ın yoluna can kurban diyoruz ve seni sahneye gönderiyoruz...

Yanlış okumuyorsunuz, TRT 1'deki Kur'ân-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasındaki diyalogların yalnızca bir kısmı yukarıda yazdıklarım...

Samanyolu galaksisi gibi bir dekorun içinde, ışıltılı devâsa ve rüküş bir rahle, seyircilerin elinde puan verdikleri butonlar ve yarışmacıların kıraatleriyle alâkalı değerlendirmeler yapan üç jüri üyesi 'hoca'(!)...

Beyaz ve yüksek tabanlı ayakkabılarıyla yarışmaya heyecan katmaya çalışan bir sunucu, "Şimdi seni rahleye alıyoruz" diyerek dâvet ediyor yarışmacı çocukları...

Garip bir müzikle başlıyor kıraat...

Heyecandan boncuk boncuk terleyen çocuklar okuyor...

Sahne arkasında Hacı Ali Abi ismiyle mâruf bir kulis sunucusu var, programın şakacılık rolü ona düşmüş, arada da bir kuple türkü okuyor...

Yarışma bitiyor, sıra sonuçları açıklamaya geliyor, heyecan oluşturması için fonda stüdyoya gerilim yükleyen müzik efektleri veriliyor ve sunucu "Hazır mısınız, hazır mıyız, heyecan dorukta" gibi suni anonslarla puanları ilan ederek gecenin birincisine 'tam' olduğu vurgulanarak 3 tam altın, diğerlerine de 1 tam altın ödüllerini veriyor, bu arada kamera sunucun elindeki tam altın yazılı nota zoom yapıyor...

Nasıl buldunuz?

"O Ses Türkiye" yarışmasının 'O ses bülbül' versiyonu, çünkü yarışmacılara "bülbülümüz" diyor sunucu...

Geçmiş yıllarda hafızlık merâsimlerine iştirak etmiş birisi olarak utandım gerçekten bu 'pop-islâm' kültüründen.

Sâye-i devletlerinizde başörtüsü tesettür edebinden ve ahlâkından sıyrıldı, hiç olmazsa bunu yapmasaydınız...

"İlim öğreniniz, ilmin içinde vakar öğreniniz" diyor ya Hz. Ali...

Oraya jüri üyesi olarak katılan hocalar daha önce duydu mu acaba Hz. Ali'nin bu sözünü merak ediyorum doğrusu...

Ve üzülerek bir daha soralım, bu ülkede Diyânet İşleri Başkanlığı ne iş yapar Allah aşkına?

Neyse, bu Ramazan gecesinin bu şedit deminde biz en iyisi mi gizlice ve sessizce ve hicap ederek ve utanarak iki büklüm Kur'ân okuyalım...

Encâmı fenâdır bu gidişin, Allah encâmımızı hayretsin...