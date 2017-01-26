'Meksika duvarı' için kararını verdi

20 Ocak'ta yemin ettikten sonra görevine başlayan Trump, sınır muhafızlarının sayılarının artırılmasını, başkanlık özel yetkisini kullanarak Meksika ile ABD sınırına duvar inşa edilmesini onayladı.

Seçim kampanyası sırasındaki söylemlerini, göreve gelir gelmez uygulamaya sokan Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye yasal göçmen alınmasına da sınırlamalar getirmesi bekleniyor. Trump'ın bu uygulamalarının Müslüman Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik olacağı öngörülüyor. Bu ülkeler arasında özellikle Suriye, Sudan, Somali, Irak, İran, Libya ve Yemen bulunuyor. Trump'ın ABD vizesini almayı zorlaştırıcı önlemler almayı planladığı da belirtiliyor.