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Melih Gökçek: AKP içinde çatlak var

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Melih Gökçek: AKP içinde çatlak var
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, AKP içinde Erdoğan'ın otoritesini yok etmek isteyen vekillerin olduğunu söyledi. Gökçek, Bahçeli'ye de Başkan yardımcılığı konusunda tam destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında AKP içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoritesini yok etmek isteyenler olduğunu söyledi. Gökçek, Devlet Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olmasını istediğini belirtti.

"PARTİ İÇİNDE ERDOĞAN'IN OTORİTESİNİ YOK ETMEK İSTEYENLER VAR"

AKP içinde çatlak olduğunu söyleyen Gökçek, "Benim partimin içerisinde özellikle cumhurbaşkanımızın otoritesini yok etmek isteyen, doğrucu Davutluk yapan bi takım tipler var. Ben bunların evvelini bildiğim için hiç çekinmeden tavır alıyorum. Zaman zaman partinin içerisinden 'Melih bunu neden yapıyor' diyenler çıktı. Zaman geçtikçe 'Melih az bile yapmış' dediler" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE TAM DESTEK

Melih Gökçek, "Bahçeli'yi başkan yardımcısı olarak görmek istediğinizle alakalı bir durum olabilir mi?" sorusu üzerine, "Kaideyi soruyorsunuz. Kaideyi söylüyorum. Zaten ilk başta ben söyledim. Dikkat ederseniz, ben Sayın Bahçeli'nin inşallah, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olmasını, özellikle milli birlik açısından çok önemsiyorum. Hatırlar mısınız? Sizde de söyledim. İnşallah MHP ve AK Parti seçimlere de birlikte girerler. Birlikte yürürler. Olmaması için bir neden yok. Her zaman işbirliğinin olması lazım" şeklinde konuştu.

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