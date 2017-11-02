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Melih Gökçek ile Bülent Arınç mahkemede kozlarını paylaşacak

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Melih Gökçek ile Bülent Arınç mahkemede kozlarını paylaşacak
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a attığı tweet’i nedeniyle açtığı 50 bin TL’lik tazminat davası bugün başlıyor.

Bülent Arınç'la Melih Gökçek arasındaki karşılıklı atışmalar sonrası Gökçek tarafından açılan tazminat davası bugün başlayacak. Arınç, Gökçek'in fotoğrafıyla birlikte “Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir” yazılı mesajı twitterdan paylaşmıştı. Gökçek ise Arınç'a 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bülent Arınç, Melih Gökçek'in belediye başkanlığından istifa etmesinin ardından o tweeti kaldırmıştı.

Dava dosyasına göre Gökçek, 14 Mart’ta televizyon programında, “...Erdoğan Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş olacaktı. Bir FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir. ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti” iddiasında bulundu.

Arınç da Twitter’da ve katıldığı bir televizyon yayınında “Bir Hint atasözünde denir ki ‘Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmamakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir’. Gökçek hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerekir” demişti.

50 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Gökçek, 22 Mart’ta Arınç hakkında dava açtı. Gökçek’in avukatı, Arınç’ın alenen hakaret ve iftirada bulunduğunu savunarak, 50 bin TL tazminat istedi. Arınç’ın avukatı Yakup Erikel ise cevap dilekçesinde “Hakaret kastı yoktur. Kendisine davacı tarafından isnat edilen iddiaların karşılığında müvekkilimiz, kendisini ifade özgürlüğü kapsamında bu şekilde ifade etmiştir” dedi.

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