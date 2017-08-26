Melih Gökçek'e KHK şoku

Son yayınlanan KHK, Melih Gökçek’in ATO üzerindeki planlarını suya düşürdü.

24 Ağustos’ta yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Ankara Ticaret Odası üzerinden oynanan yasa dışı girişimlere set çekildi.

ATO Başkanı Salih Bezci, 2016 yılının ekim ayında aldığı istifa kararı sonrasında olağanüstü kongre düzenlenmişti.



Bezci’nin istifa ettiği gün Beyaz TV başta olmak üzere birçok yandaş medya kuruluşu Osman Gökçek’in tek aday olduğunu duyurmuştu.

Ancak bir süre sonra Ankara’nın sevilen isimlerinden biri olan Gürsel Baran’ın adaylığını koymasıyla Gökçeklerin hesabı karışmıştı.

Yapılan olağanüstü kongrede Gürsel Baran üyelerin büyük bir desteğini alarak ATO Başkanı seçilmişti.

GÖKÇEK ATO’DAN VAZGEÇMİYOR

Baran’ın ATO Başkanı olmasına rağmen Gökçek ailesi “yenilgi”yi kabullenemedi. Edinilen bilgilere göre, Osman Gökçek 3 ay sonra yapılacak Olağan Kongre sürecine tekrar aday olmaya hazırlanıyor. Oda seçimlerinde oy kullanacak kişilerin, ağırlıklı olarak Baran’ı destekleyeceğini gören Gökçek, yeni şirketler kurdurup odaya kaydettirdi.

Odaya kaydolan ve seçimlerde oy hakkı olacağı hesaplanan yeni üyeler KHK’ya takıldı.

Çünkü yeni yayınlanan KHK’da oda seçimlerinde oy kullanacak üyelere en az 2 yıllık üye olma zorunluluğu getiriyordu.

KHK’daki bu detayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat ekletildiği gelen bilgiler arasında. Ankara kulislerine bomba bu detay Gökçeklerin ATO planını bozduğu belirtiliyor.

İşte KHK’daki o detay: