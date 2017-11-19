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Melih Gökçek’in çılgın projesini iptal edildi!

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Melih Gökçek’in çılgın projesini iptal edildi!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek’in Kanal Ankara projesini ‘israf’ gerekçesiyle rafa kaldırdı.

Ankara’da 23.5 yıl görevde kalan Melih Gökçek'in, “Ankara'ya deniz getirmek imkansız ama Ankara'nın da bir boğazı olacak” diyerek sık sık gündeme getirdiği proje, yeni başkan Mustafa Tuna tarafından “İsraf” gerekçesiyle iptal edildi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre ‘'Kanal Ankara'' projesi içinde yer alan, Vadi Ankara-Su Kanalı, Ana Dere Regülasyon Yapısı, Yan Dere Bağlantı Yapıları ve Yağmursuyu Kuşaklama Hattı ihalesi 13 Ekim tarihinde yapılmıştı. İhaleyi 89 milyon lirayla İncekaya İnşaat ve Enam İnşaat Ortaklığı kazanmıştı.

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Gökçek'in ‘'Şehrin nefes alanı'' olarak sunduğu İmrahor Viyadüğü ile Eymir Gölü Havzası arasındaki yaklaşık 9,5 kilometrelik hat ve 290 hektar alanda yapılacak projede, yapay nehir ve göletler, su kanalı, rekreasyon alanları, atölyeler ve ponny park bulunuyordu. Proje içinde müze, ibadethane, spor-ticaret alanları, restoranlar da yer alacaktı. “İhale iptal kararında” şu ifadeler yer aldı: “İhale; görevli belediye başkanının istifayla boşalması ve yerine yeni seçilen belediye başkanının ilke olarak harcamaların etkin, verimli ve kamu kaynağı israfına yol açmayacak şekilde kullanılması esas alınarak bu ihale kapsamında yapılacak harcamaların da, daha öncelikli ve elzem projelere harcanması için iptal edilmiştir.”

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