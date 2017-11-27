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Melih Gökçek'in dinozoru da kaldırıldı

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Melih Gökçek'in dinozoru da kaldırıldı
Melih Gökçek'in istifasının ardından Gökçek döneminde Ankara'da AOÇ Kavşağı'na konulan dinozor maketi bugün kaldırıldı.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan meşhur fıskiyenin ardından Ankara’daki meşhur dinozor maketi de Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’ndan kaldırıldı.

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Melih Gökçek döneminde Ankapark’ın tanıtımı için konulan ve Türkiye’nin gündemine gelerek uzun süre tartışma konusu olan ünlü T-Rex dinozor maketi, bu sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü. Dinozorun  depoya kaldırıldığı bildirilirken, 3 metre yüksekliği ve 10 metre uzunluğundaki dinozor maketi Ankapark’ın hemen yanında yer alan Çiftlik Kavşağı’na 2015 yılında monte edilmişti. Dinozordan önce kavşakta 3.5 metrelik bir robot heykeli yer alıyordu. O dönem robotun yerine eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Twitter üzerinden oylama yaptığı robotlardan 7 numaralı olan ve yine oylama ile ismi ‘Dinocan’ olarak belirlenen 40 metrelik dinozor heykeli konacaktı fakat ‘Dinocan’nın aksamlarının montesi uzun sürdüğü için yerine T-Rex isimli dinozor konulmuştu.

 

 

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