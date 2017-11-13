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Melih Gökçek'ten ANKAPARK çıkışı

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Melih Gökçek'ten ANKAPARK çıkışı
Esi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından ANKAPARK'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AKP'de görevinden istifa eden başkanlardan olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gündemde kalmaya devam ediyor.

Ankara'da yaptığı çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Gökçek,  CHP'li Meclis Üyesi Doğan Yılmazkaya, 'Projenin yaşama şansı yok, oyuncakları sökülüp dağıtılsın' önerisine çok ser tepki gösterdi.

Yılmazkaya'ya Twitter üzerinden yanıt veren Gökçek, şunları yazdı: 

"ANKAPARK'da 4 adet 10.000 metrekarelik, 6 adet 5.000 metrekarelik çelik çadır var. Bunlar sökülüp ilçe belediyelerine dağıtılmalıymış. Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Onbinlerce Ankaralının gezdiği ve gelenlerin istisnasız beğeni ve taktirini kazanan bu park çalışmazmış. Dünya görüşü bu kadar dar olanların eline Allah Ankara'yı düşürmesin. ANKA Park, Ankara turizminin geleceğidir. Dilinizi ANKA Park'tan çekin.''

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