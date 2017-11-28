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Melih Gökçek'ten 'dinozor' açıklaması

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Melih Gökçek'ten 'dinozor' açıklaması
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün kaldırılan dinozor heykeli ile ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı

Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı’na yerleştirilen dev dinozor maketinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmasıyla ilgili olarak, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gökçek, medyaya konu ile ilgili yansıyan haberlere tepki göstererek dinozor maketinin maliyetinin yüksek gösterildiğini söyledi.

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