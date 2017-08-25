Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında, #Vardar yazarken, 4 yıldız ve dil çıkaran 'emoji' ifadesini kullandı.

34 yaşındaki Palmeiras futbolcusunun bu paylaşımı yüksek paylaşma ve beğeni rakamlarına ulaşırken, Fenerbahçeli taraftarlar da tepki gösterdi. Brezilyalı futbolcu, daha önce de benzeri paylaşımlarda bulunmuştu.

İşte o paylaşım: