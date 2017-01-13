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'Memur hazırlama imamı'ndan FETÖ'cülere şok mesajlar

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'Memur hazırlama imamı'ndan FETÖ'cülere şok mesajlar
Adıyaman'da FETÖ kapsamında tutuklanan bir kişiye ait telefonun "Eagle" içeriklerinde, örgütün 'memur hazırlama imamı'na ait mesajlar ortaya çıktı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin kullandığı telefonlar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından teknik incelemeye alındı. Bazı telefonlarda bulunan Skype görünümlü ikona sahip örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması Eagle yazışmalarında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklananların yakınlarını motive etmek için, cezaevindekilerin hayatlarından memnun oldukları, sohbet, muhabbet, tesbihat, yeme içme ve voleybol etkinlikleri yaptığından bahsedilen mesajlara ulaşıldı

'YANIMA OTURDU'

Örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin Eagle üzerinden, 8 Aralık 2016'da "Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. İçeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla, 'Hamdolsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu, cezaevine gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun, Efendimiz ve biz sizinle beraberiz, az kaldı sabır' demiş."

'PEYGAMBERİ EFENDİMİZ LİSTE VERDİ'

İl Emniyet Müdürlüğünde ifade veren bazı sanıklar, örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin, sınavı kazanamayan ve bunun nedenini soran kişiye, "Dün gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm, bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok." şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü. 

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