Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Mustafa Sabri'ye sahip çıktı

Mustafa Kemal Atatürk hakkında ölüm fermanı çıkaran Mustafa Sabri'nin adı bir okula verilmiş gelen tepkiler üzerine o isim değiştirilmişti. Sabri'ye Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sahip çıktı.

Tokat’ta yeni açılan bir Anadolu imam hatip lisesine, Milli Mücadele ve Atatürk devrimlerine karşı duruşuyla bilinen Mustafa Sabri’nin adı verildi. Gelen tepkiler üzerine okulun adı değiştirildi.

Okula Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine Siirt’in Baykan ilçesinde 24 Temmuz 2017 tarihinde seyir halindeki sivil araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın ismi verildi.

MEMUR SEN BAŞKANINDAN TEPKİ

Yandaş Memur Sen Sendikasının Başkanı Ali Yalçın, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hakkında ölüm fetvası veren Mustafa Sabri'nin isminin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tokat'ta 'Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelasının indirilmesini şiddetle kınıyorum. ’Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’ tabelası asılması ve bir şehidimizin isminin verilmesi teselli olabilir fakat M.Sabri ismine tahammülsüzlük asla kabul edilemez. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi sadece Tokat'ın değil bu milletin, ümmetin bir değeridir.Ondan rahatsız olanlar bilgilerini ve zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı asla inmez." diye yazdı.