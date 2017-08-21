Memur-Sen hükümetin teklifine cevap verdi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın hükümetin 2018 için 3.5+3.5, 2019 için 4+5 teklifini kabul etmediklerini açıkladı. Yalçın, teklifte 4-5 puanlık bir artış beklediklerini ifade etti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın hükümetin 2018 için 3.5+3.5 2019 için 4+5 teklifini kabul etmediklerini açıkladı, teklifin yeterli ve ikna edici olmadığını belirtti. Hükümete attığı adım için teşekkür eden Aydın, bir kaç adım daha beklediklerini sözlerine ekledi. Yalçın, “Mevcut durum ile müzakereye hazır ama uzlaşmaya uzağız. 4-5 puanlık bir artış daha bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun son teklifi açıklanmasının ardından yaptığı açıklmada, “Teklif adaletin kapısını aralıyor kalkınmanın kapısını aralamıyor” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sendikalar ile hükümet arasında yürütülen zam görüşmelerinin tıkanmasının ardından kararı hakem heyeti verecek.

HAKEM HEYETİ NASIL SEÇİLİYOR?

Hakem heyeti, Bakanlar Kurulu'nun yüksek yargı organı üyeleri arasından seçeceği bir üye, Çalışma Bakanı'nın belirleyeceği 4 üye, sendikalar tarafından seçilecek 4 üye ve sendikalar tarafından belirlenecek 7 üye arasından hükümetin belirleyeceği bir üyenin yanısıra, Bakanlar Kurulu'nun akademisyenler arasından seçeceği bir üyeden oluşuyor.

“TEKLİF ADALETİN KAPISINI ARALIYOR AMA KALKINMANIN KAPISINI ARALAMIYOR”

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memurun zam oranı için verdiği son teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim bu 4. Dönem toplu sözleşmede de bir kez daha ifade etme fırsatı bulduğumuz şey, kamu sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Bugün ifade edilen 3.5+3.5 2019 için 4+5 teklifi elimize kalemi veriyor ama içine mürekkebi koymuyor. Bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık. Teklif adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. Bu teklif kalkınmanın kapısını da aralamalı” ifadelerini kullanmıştı.

MEMUR-SEN ÜÇ TEKLİF ÖNERMİŞTİ

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri için Memur-Sen, üç alternatifli teklif sunmuştu.

Buna göre, ilk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.