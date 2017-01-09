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Memurlara kar izni

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Memurlara kar izni
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Kar yağışı nedeniyle bugün ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati 15.30'a çekilmiştir."

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