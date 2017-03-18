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Memurlara 'kumaş başlık' yardımı geliyor

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Memurlara 'kumaş başlık' yardımı geliyor
Devlet memurlarına başını örtme izni verilmesinin ardından giysi yardımını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmelikte türban ya da başörtüsü yerine, ‘desensiz kumaş başlık’ tanımı yapıldı. Geçen hafta alternatif kumaşlar arasından seçim yapıldı. Memura Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ndeki “yılda 2 adet tişört, kep veya bereye ilave olarak yılda 1 adet örgü başlık verilir” bölümüne “...ve isteyen bayan personele her yıl iki adet desensiz kumaş başlık...” kısmı eklendi. Kadın polisler, türban yasağının kaldırılmasının ardından keplerinin altına üniformaları ile aynı renkte türbanlar takmaya başlamışlardı. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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