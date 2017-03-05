Menbiç'te Rusya ve ABD bayrakları!

Menbiç’in TSK destekli ÖSO’nun yeni hedefi olacağı açıklanmasının ardından terör örgütü PYD yeni bir oyun arayışının içerisine girdi. PYD'liler ilçedeki direklere Rus bayrağı asarken, zırhlı araçlarda da ABD bayrakları yer alıyor.

Terör örgütü PYD'liler bölgedeki direklere Rusya ve Esad bayrakları astı. Menbiç çevresinde de ABD zırhlıları Amerikan bayraklarıyla devriye gezmeye başladı.

Habertürk'ün haberine göre, YPG’ye bağlı olduğu tahmin edilen pekçok hesaptan paylaşılan fotoğraflarda Menbiç’in bazı bölgelerinde artık Rusya bayraklarının direklere asıldığı görülüyor.

YPG ASIYOR

Bir Rusya bayrağı bizzat SDG’ye bağlı YPG’lilerin de içinde olduğu Menbiç Askeri Meclisi’nin militanları tarafından direğe asılıyor. Öte yandan ilçeye insani yardım amacıyla gönderilen askeri kamyonlara Rusya ve Suriye rejiminin bayraklarının asılması da ilçenin uluslararası bir güç savaşının sahnesi olmaya başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

ABD DEVRİYE GEZİYOR

İlçeden geçilen bazı fotoğraflardaysa Amerikan zırhlı birlikleri görülüyor. Özel Kuvvetler’e bağlı askerler üzerine Amerikan bayrağı çekilmiş ağır silahlarla donatılmış zırhlı araçlarla ilçe sınırına kurulduğu anlaşılan bir kontrol noktasından geçiyor.

ESAD'IN OLACAK DEMİŞLERDİ

Menbiç’in etrafındaki bazı köylere de Suriye’deki Beşar Esad rejimini temsil eden bayrakların asıldığı biliniyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı önceki gün Menbiç’in Esad rejimine devredileceğini açıklamıştı.