'Menfez Paşası'ndan şok ifade

FETÖ'nün "suikast timi"nde yer alan Zekeriya Kuzu, savunmasında emniyette verdiği ifadesini reddetti. Kuzu baskı altında verdiği ifadesinin yüzde 99’unu genel kültür ve aklında kalanlara göre kendi kurguladığını söyledi.

Kuzu ifadesinde, 'İnsan kurtarmak için 30 yıldır eğitim aldım. Başarılı operasyonlar yaptım. 2006 yılından sonra da yıldızım parladı. Ben devletin çıkarlarını yaşadıklarıyla ispat etmiş bir insanım. Kişisel çıkarları için bazı kişiler hakkımda örgüt elemanı gibi ismimi çıkardı. Ben inançlı bir insanım. Bazı kişilerin 30 Ağustos’ta ordudan atılacakları söyleniyordu. Bu şakaydı sonradan herkes konuşmaya başladı. Şakaydı ciddi oldu. FETÖ üyeliğine gelince 1 dolarla başlayayım. İki oğlum vardır. Birisi benim soyadımı taşıdığı için tutuklandı diğeri de yurtdışında eğitim görüyordu ama bunlar olunca çıkamadı. Benim oğlumun para koleksiyonu vardı. Oğlum bana 1 dolar verdi. O 1 dolar oradan cüzdanımda kaldığını düşünüyorum.”



İfadesinde FETÖ ile bağlantısı olan kişi ile ilgili ise; “Ben bir baba olarak İzmir gibi bir yerde çocuğum uyuşturucuya bulaşmasın gibi kaygılarla, gittiği dershanedeki Arif’le tanıştım. Evlerine gittim ama sadece oğlunu düşünen bir baba olarak yardımcı olabilir diye. Arif’le zaman zaman sohbetler yapardık. Ama sadece baba olarak çocuğum için. İfademdeki risale okumak konusunu da ben kurguladım. Diğer anlattıklarımı genel kültür ve aklımda kalan kırıntılara göre ben kurguladım. ” bilgisini verdi. Üs imamı olduğu yönündeki iddialarla ilgili Kuzu, “Üs astsubayı olduğum için düşmanım çoktu. Çiğli imamı olduğum doğru değil. FETÖ’cü değilim. Hiçbir zaman hiçbir kademesinde bulunmadım. Baskı altında bunları söyledim. İfademdeki 57 kişilik listedeki isimlerin bazılarını ben yazdım bazıları da emniyette bana yazıldı verildi.Avukatım da görme engelliydi. İfademin altında nereye imza atacağı ona gösterildi ve imzaladı” diye konuştu.