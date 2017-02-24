Bugünkü YENİÇAĞ »

Mengi: “Bahçeli neden AKP ile koalisyon yapmadı!”

»
Mengi: “Bahçeli neden AKP ile koalisyon yapmadı!”
Vatan gazetesi yazarı Güngör Mengi, bugünkü köşesinde Bahçeli, “madem AKP ile bu kadar iyi anlaşacaktı, ülkeyi neden seçime sürükledi” diye sordu.

Vatan gazetesi köşe yazarı Güngör Mengi, bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli’nin politikalarına tepki gösterdi. MHP içindeki değişim isteyen kanada ağır ithamlarda bulunan Bahçeli’ye tepki gösteren Mengi, Meral Akşener’in cevabını “usta bir siyasetçi yapabilir” olarak yorumladı.

İşte Mengi’nin yazısındaki o bölüm:

“Neden koalisyon yapmadı?

Başbakan Yıldırım, Bozkurt işareti yapıyor ve MHP’ye-Bahçeli’ye her fırsatta teşekkür ediyor.

Bahçeli ise Ak Parti ne derse, ne yaparsa müthiş uyum içinde. Yani o söz edilen “çift başlılık” demek ki “yeni anayasa olmadan da, hatta 2 ayrı parti arasında bile” hiç söz konusu değil.

Görüntüye bakınca insan “Bahçeli madem ki ‘bir koalisyonu da rahatça götürecek kadar uyumlu’ olacaktı, neden çözümsüzlüğüyle ülkeyi yeni bir seçime, partisini 4’üncü parti olmaya sürükledi” diye düşünüyor.

Bunu bir ara halka, özellikle partisinin tabanına açıklaması beklenecektir.

Boy ölçüsü!

Devlet Bahçeli’nin, MHP’li muhaliflerin toplantıları için söylediği “Kurmak için fırsat kolladığınız partinizle çıkın da boyunuzun ölçüsünü alın” sözlerine Meral Akşener’in anında verdiği:

 “Toplayın kurultayı da siz boyunuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız. Ya siz” cevabı haklı ve siyasi zeka içeren bir cevaptı.

Verdiği kararlardan şüphesi olmayan (kendine güvenen) bir lider, muhaliflerinin demokratik haklarına saygı duymalıdır.”

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
MHP İl Başkanı Erdoğan ile sahneye çıktı, Belediye Başkanı plaket verdiMHP İl Başkanı Erdoğan ile sahneye çıktı, Belediye Başkanı plaket verdiKılıçdaroğlu'ndan flaş hamleKılıçdaroğlu'ndan flaş hamleGenelkurmay Başkanı Akar'dan El Bab açıklamasıGenelkurmay Başkanı Akar'dan El Bab açıklamasıMengi: “Bahçeli neden AKP ile koalisyon yapmadı!”Mengi: “Bahçeli neden AKP ile koalisyon yapmadı!”CHP'li Tezcan'ı yaralayan sanıktan şok ifadelerCHP'li Tezcan'ı yaralayan sanıktan şok ifadelerPalandöken ve Yahyalı'da MHP ve AKP işbirliğiPalandöken ve Yahyalı'da MHP ve AKP işbirliğiErdoğan: İkinci bir referandum yapılabilirErdoğan: İkinci bir referandum yapılabilirMehmet Ergenoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiMehmet Ergenoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiYSK'dan 'çipli kart' açıklamasıYSK'dan 'çipli kart' açıklamasıKundakçı Mehmet Ali Aligül tutuklandı!Kundakçı Mehmet Ali Aligül tutuklandı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti