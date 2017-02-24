Mengi: “Bahçeli neden AKP ile koalisyon yapmadı!”

Vatan gazetesi yazarı Güngör Mengi, bugünkü köşesinde Bahçeli, “madem AKP ile bu kadar iyi anlaşacaktı, ülkeyi neden seçime sürükledi” diye sordu.

Vatan gazetesi köşe yazarı Güngör Mengi, bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli’nin politikalarına tepki gösterdi. MHP içindeki değişim isteyen kanada ağır ithamlarda bulunan Bahçeli’ye tepki gösteren Mengi, Meral Akşener’in cevabını “usta bir siyasetçi yapabilir” olarak yorumladı.

İşte Mengi’nin yazısındaki o bölüm:

“Neden koalisyon yapmadı?

Başbakan Yıldırım, Bozkurt işareti yapıyor ve MHP’ye-Bahçeli’ye her fırsatta teşekkür ediyor.

Bahçeli ise Ak Parti ne derse, ne yaparsa müthiş uyum içinde. Yani o söz edilen “çift başlılık” demek ki “yeni anayasa olmadan da, hatta 2 ayrı parti arasında bile” hiç söz konusu değil.

Görüntüye bakınca insan “Bahçeli madem ki ‘bir koalisyonu da rahatça götürecek kadar uyumlu’ olacaktı, neden çözümsüzlüğüyle ülkeyi yeni bir seçime, partisini 4’üncü parti olmaya sürükledi” diye düşünüyor.

Bunu bir ara halka, özellikle partisinin tabanına açıklaması beklenecektir.

Boy ölçüsü!

Devlet Bahçeli’nin, MHP’li muhaliflerin toplantıları için söylediği “Kurmak için fırsat kolladığınız partinizle çıkın da boyunuzun ölçüsünü alın” sözlerine Meral Akşener’in anında verdiği:

“Toplayın kurultayı da siz boyunuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız. Ya siz” cevabı haklı ve siyasi zeka içeren bir cevaptı.

Verdiği kararlardan şüphesi olmayan (kendine güvenen) bir lider, muhaliflerinin demokratik haklarına saygı duymalıdır.”