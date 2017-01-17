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Merakla başladı üretici oldu

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Merakla başladı üretici oldu
Çanakkale'de yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Demircan, 2 yıl önce merak ederek gittiği mantar yetiştiriciliği kursunu tamamladıktan sonra istiridye mantarı üreticisi oldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan ve 2 yıl öncesine kadar çalışmayan 50 yaşındaki ev hanımı Filiz Demircan, arkadaşlarının ilgi göstermesi üzerine İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı meslek kurslarını inceledi.

Mantar yetiştiriciliğini merak eden ve üretimine ilişkin bazı araştırmalar yapan Demircan, 2 yıl önce açılan kursa katılan 25 kişiden biri oldu.

Kursu başarıyla tamamladıktan sonra, yaklaşık 1,5 yıl önce 90 metrekare alanda istiridye mantarı üretimine başlayan Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantarın 5 gün ekim ve 15 gün de kuluçka dönemi olduğunu söyledi.

Ayda ortalama bir ton ürün elde ettiğini vurgulayan Demircan, yatırım aşamasında 50 bin lira harcadığını ancak bugün kazancının iyi olduğunu söyledi.

Sabah ve akşam birer saat çalışıyor

Mantar yetiştiriciliğinin zor olmadığını, yapmak isteyenlere herkese tavsiye ettiğini dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Üretim için çok fazla vakit harcamaya gerek yok. Ekim yapıldıktan sonra sabah ve akşam birer saat işçilik var. Şu an piyasaya ürün yetiştiremiyorum. Yeni bir yerim daha var oraya da ilave yatırımla üretim tesisi kuracağım. Gelen talepler doğrultusunda ilk önce İstanbul, ardından diğer illere mantar satmayı düşünüyorum. Şu anda tek işim siparişleri yetiştirebilmek. Yeni tesisimi kurduktan sonra taleplerini geri çevirdiğim yerlerle de anlaşma yapacağım. Bu işe merak ederek başladım. Şimdi ise kilogramını toptan 7, perakende ise 10 liradan satıyorum."

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