Meral Akşener afişlerine saldırı!

MHP Genel Başkan adayı Akşener'in Eskişehir'de yapacağı toplantının bilgilendirme afişleri toplatıldı.

Referandum için 'hayır' çalışması yürüten milliyetçilere baskılar devam ediyor...

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'e uygulanan salon ambargosunun ardından, Eskişehir'de yapacağı toplantı öncesi bu sefer de afişleri kaldırıldı.

Milli İrade Gönüllüleri ve Odunpazarı Kent Konseyi’nin birlikteliği ile Eskişehir'e gelecek olan Akşener, 11 Mart cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. "Milli iradenin, dünü, bugünü, yarını" konulu panelde konuşacak olan Akşener'in duyurusunun yapıldığı afişler, bilboardlardan kaldırıldı.

Afişlerin kaldırılmasını Emniyetin istediği iddia edildi.