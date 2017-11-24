Meral Akşener atanamayan öğretmenlerle bir araya geldi

Öğretmenler Günü dolayısıyla partisinin Genel Merkezi’nde atanamayan öğretmenleri kabul eden İYİ Parti lideri Akşener, atama sorununun çözümüne katkı sağlayacaklarını söyledi.

Bünyamin Öztürk / ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla parti Genel Merkezi’nde atanamayan öğretmenleri kabul etti. Şehit olan öğretmenleri de unutmayan Akşener, onları saygı ve rahmetle andığını dile getirdi.

Öğretmenler gününü kutlayarak söze başlayan Akşener, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Atanamayan öğretmenlerin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaklarını söyleyen Meral Akşener, şöyle devam etti:

“Bir yöntem belirledik partimiz de bu yöntem ile hareket edecek. Biz sizleri ve halkımızı dinleyerek proje üretmek üzere söz verdik. Sosyal medyanın mecralarının dışında televizyon ya da gazete üzerinden ses duyurabilme adına çok kısıtlı imkânı var. Bu durum sizler gibi bir siyasi parti olarak bizler için de geçerli. Vatandaşa ulaşma yöntemini eski konvansiyonel yöntemlerle yapma kararı aldık. Henüz yeni bir partiyiz Bitlis ve Edirne’ye gittik. Mardin ve Artvin ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Biz yerinde dinleyeceğiz çiftçinin sorunlarını, başka sorunları, sizler gibi arkadaşlarımızı dinlemek üzere bir sistem kurduk. Parti programımızda neye nasıl baktığımızı anlattık ama stratejilerimizi ve seçim projelerimizi de sizleri dinleyerek somut olarak hazırlayacağız. Bu Türkiye’de ilk defa yapılıyor.”

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Genel Başkan Akşener, İYİ Parti'nin herkese hitap ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İYİ PARTİ HERKESİN TERCİHİNE SUNULMUŞ BİR 3. YOL"

"Şimdiye kadar ağabeyler, biliyorsunuz liderler Tayyip Bey dâhil sandalyeleri eskitmeye başladılar. Biz ayakkabıları eskiteceğiz. Göreceksiniz size ulaşmaya gayret edecekler. Çünkü bu bir rekabet. Güneydoğu'da HDP ile AK Parti arasında bir seçmen kitlesi. Batı'ya geliyorsunuz CHP ve AK Parti arasından tercih yapmak zorunda bırakılan bir seçmen kitlesi.

İYİ Parti hepinizin tercihine sunulmuş bir 3. yol. Merkezde bir siyasi yapı daha somut meseleler üzerinden yola çıkıp ekonomiyi, işsizliği terörü öne alan siz gençlerin dertlerini dinleyen bir siyasi yapıyız. Siyasette de rekabet çok önemli bir iştir. Aşağı yukarı 2007'den bu yana ondan önce biraz daha rekabet vardı. Az önce bahsettiğim alana sıkıştığı için seçmen. Yani her taraf açısından seçmenin bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Şimdi bakın göreceksiniz biz gezmeye devam ettikçe hepinize cici cici yapacaklar. Dertleri belki an itibariyle biz çözemeyeceğiz iktidar değiliz ama çözümüne bu rekabet ortamında katkıda bulunacağız."

"BİZ İKTİDAR DİYORUZ SİZ İTTİFAK DİYORSUNUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilerin seçim ittifakı hakkında soruya, "Biz iktidar diyoruz siz ittifak. İttifak diyenlere sorun bu soruyu" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Esad yönetimine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Akşener, şöyle konuştu:

"EMEVİ CAMİSİ'NDE NAMAZ KILINACAKTI"

"Sayın Erdoğan'ın 'Suriye konusunda bugün geldiği noktayı kesip atmak doğru değildir' cümlesine katılıyorum. Dış politika böyle olmak durumundadır. Malum Esad sonra Esed, sonra Emevi Camisi'nde cuma namazı kılmak Türkiye'ye neye mal oldu hep birlikte gördük. Şehitlerimize mal oldu, Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasına mal oldu, terör örgütü PYD'nin kurduğu koridora mal oldu. Böyle Romantik tarih bilgisinden yoksun dış politikanın geldiği nokta budur. Neticede devletleri insanlar yönetiyor. Genellikle demokrasinin kör topal olduğu ülkelerde siyasiler yönetiyor. Siyasetçilerin aldığı kararların yanlışlığının sorumluluğu o siyasetçidedir. Biz öyle öğrendik. Ama Türkiye'de Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının aldığı her yanlış kararın sonucunu Türkiye ödüyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerine ilişkin soruya ise Akşener, şu yanıtı verdi:

"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ TERBİYESİZLİK"

"Sayın Bahçeli'yi biz Türkiye'nin en zarif en kibar erkeği olarak bilirdik. Ama 'basın kişinin dalına gör ondaki imanı' diyorlar. Çok yadırgadım. Saygısızlık ve terbiyesizlik olarak gördüm. Haydi benden hoşlanmıyor anladık da pek çok insan gönlünü koydu partimize, onlara da böyle bir saygısızlık yapılmasına müsaade edemem.

Bir siyasi parti kurulmuş, 'Hayırlı olsun' ya da 'Muhatabız değildir' diyebilirsiniz, bu da kabulümüzdür. Ama siz 'ipten saptan kurtulmuş insanlar bir araya gelmiş' derseniz dediğim gibi terbiyesizlik ve saygısızlıktır. Hâlbuki çok memnun olması lazım sandalyesini tehditten çıktık. Rahat rahat uyuyordur geceleri."