Meral Akşener bombaladı!

MHP Genel Başkan Adayı Akşener, Periscope'da Başkanlık sistemini değerlendirdi. Akşener, Başkanlık sisteminin 'Beka sorunu' gerekçesiyle ortaya atılmasına tepki göstererek, "Oslo'da, Habur'da beka sorunu yoktu şimdi mi var? dedi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, gazeteci Ruşen Çakır ile Periscope yayını gerçekleştirdi.

Ruşen Çakır'ın Başkanlık sistemiyle ilgili sorularını yanıtlayan Akşener, Devlet Bahçeli'ye eleştirilerde bulundu.

İşte Akşener'in açıklamaları:

BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜLKE İÇİN DE CUMHURBAŞKANI İÇİN DE RİSKLİ

Ben Başkanlık talebinin sayın Bahçeli tarafından 10 Ekim'de gündeme getirildiği andan itibaren, Başkanlık sistminin önce Partili Cumhurbaşkanı kılıklı Partili Başkanlık olduğunu söyledim. Bu ülkemiz için de sayın Cumhurbaşkanı için de yanlış olduğunu söyledim. Her yaş grubundan insanlarla bir toplantı yaptık. Benim çalışmalarım hayır üzerine.

GEREKÇE MİLLETİN BEKASI DEĞİL, BAHÇELİ'NİN KOLTUK BEKASI

Bu kurultay sürecinde imzalar topladık biz. İmza toplarken doğal olarak her şehirde gruplar oluştu. İddia ediyorum ki Bahçeli'nin Başkanlık teklifiyle ilgili iddiasında Türk milletinin ve Türk vatanının bekası diye bir kavramın olmadığına; sandalyesinin, koltuğunun bekasını olduğuna inanıyorum.

Çünkü başlangıçta sayın Cumhurbaşkanı'nın fiili durumunun Türkiye'ye zarar verdiğini, bu duruma hukuki bir kılık olması gerektiğini gerekçe olarak söylemişti. Bu gerekçeyi kimse geçerli görmeyince şimdi birdenbire bir beka sorunu ortaya çıktı. Halbuki FETÖ ve PKK ile en ciddi mücadele edildiği dönemde bu beka sorunu nerden ortaya çıkmıştır. Bu beka sorunu neye göre ortaya çıkmıştır Bahçeli'nin bunu açıklaması gerekiyor.

HABUR'DA, OSLO'DA BEKA SORUNU YOKTU ŞİMDİ Mİ VAR?

Diğer taraftan da çözüm sürecinin öne konduğu bir dönemde, Habur rezaletinin, Oslo'nun, Dolmabahçe'nin yaşandığı dönemde bugün iyi kötü terör örgütleri ile mücadele edilirken nasıl bir beka sorunu ortaya çıkmıştır? Bu anlatılmaya muhtaçtır.

Bundan dolayı Sayın Bahçeli, görüldüğü kadarıyla "ver koltuğumu, al Başkanlığı" gibi bir tutumla ortaya çıktı.

HAYIR ÇIKARSA BİNALİ YILDIRIM VE BAHÇELİ GİDER

Hayır çıkarsa Türkiye derin bir nefes alır. Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli gider. İnsanlar yeni bir siyasi oluşum ihtiyacı duyar.