Meral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacak

Meral Akşener, cumartesi günü Edirne'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Balkan Şehitliğini, Adalet Kasrını ve Tarihi çarşıyı ziyaret edecek.

Bilun Çelik / ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi parti dinliyor" etkinlikleri kapsamında Anadolu turuna devam ediyor.

İYİ Parti lideri Akşener ve kurmayları, 18 Kasım Cumartesi günü Edirne'ye gidecek. Akşener, Cumartesi günü saat 09.00'da Edirne Havsa gişelerinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanacak.

Akşener'in, Edirne ziyaretinde bölgenin en büyük hayvancılık pazarı olan Havsa Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hayvancıların ve tüccarların sorunlarını dinleyeceği kaydedildi.

Daha sonra saat 11.00'de Lalezar Tesisleri'nde Edirneli kadınlarla buluşacak olan Akşener'in, sırasıyla Balkan Şehitliğini, Adalet Kasrını ve Tarihi çarşıyı ziyaret edeceği bildirildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çarşı esnafı ile buluşup Saraçlar caddesinde vatandaşların sorunlarını dinleyecek, partisine katılan birçok vatandaşın üye kaydına da iştirak edecek.