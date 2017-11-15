Bugünkü YENİÇAĞ »

Meral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacak

»
Meral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacak
Meral Akşener, cumartesi günü Edirne'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Balkan Şehitliğini, Adalet Kasrını ve Tarihi çarşıyı ziyaret edecek.

Bilun Çelik / ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi parti dinliyor" etkinlikleri kapsamında Anadolu turuna devam ediyor.

İYİ Parti lideri Akşener ve kurmayları, 18 Kasım Cumartesi günü Edirne'ye gidecek. Akşener, Cumartesi günü saat 09.00'da Edirne Havsa gişelerinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanacak.

Akşener'in, Edirne ziyaretinde bölgenin en büyük hayvancılık pazarı olan Havsa Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hayvancıların ve tüccarların sorunlarını dinleyeceği kaydedildi.

Daha sonra saat 11.00'de Lalezar Tesisleri'nde Edirneli kadınlarla buluşacak olan Akşener'in, sırasıyla Balkan Şehitliğini, Adalet Kasrını ve Tarihi çarşıyı ziyaret edeceği bildirildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çarşı esnafı ile buluşup Saraçlar caddesinde vatandaşların sorunlarını dinleyecek, partisine katılan birçok vatandaşın üye kaydına da iştirak edecek.  

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacakMeral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacakHızlandırılmış gömlek değiştirme kursuHızlandırılmış gömlek değiştirme kursuBaşkanlık rejimi, Bir diktatör ve Zimbabve’nin sonu!Başkanlık rejimi, Bir diktatör ve Zimbabve’nin sonu!MHP şuuru ve ruhu ile AKP'liMHP şuuru ve ruhu ile AKP'liÜmit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirmelerÜmit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirmelerSüleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağızSüleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağızDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye notaDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye notaSarıeroğlu: "SGK'nın 21 milyar liralık borcunun sorumlusu Kılıçdaroğlu"Sarıeroğlu: "SGK'nın 21 milyar liralık borcunun sorumlusu Kılıçdaroğlu"HDP'li Gülser Yıldırım'a tahliye kararıHDP'li Gülser Yıldırım'a tahliye kararıCHP'den ittifak açıklamasıCHP'den ittifak açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti