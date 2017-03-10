Meral Akşener Eskişehir'den 'hayır' diyecek

MHP Genel Başkan adayı Akşener, Muğla'da miting havasında yaptığı toplantının ardından 'hayır' çalışmalarına Eskişehir'de devam edecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tüm saldırılara ve ambargolara rağmen 'hayır' çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'da yaptığı salon toplantısı yoğun ilgiden dolayı mitinge dönüşen Akşener'in sıradaki durağı Eskişehir olacak.

Akşener, 16 Nisan'da düzenlenecek olan Anayasa referanduma günler kala, Eskişehirlilere neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak.

Program 11 Mart cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.