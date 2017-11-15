Meral Akşener geri adım atmadı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hakaret davası açtığı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ifade verdi. İfadesinde kendisine yöneltilen hakaret ve iftiraları hatırlatan Akşener, geri adım atmadı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ''Hakaret'' iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Akşener ifadesinde şunları söyledi:

‘TELEFONLARIMI AÇMADI’

“İsmail Kahraman'ı çok uzun süredir tanırım. Kendisi benim hakkımda İstanbul'da İş Dünyası Vakfı'nın iftarında pek çok kişi arasında bahsim geçerken “aaa şu Meral Kılıçdaroğlu mu?” şeklinde bir ifade kullandı. Benim namusuma yönelik olan bu ifadeye kızdım, içerledim ve üzüldüm. Bana daha önce ‘Gelin hanım’ diyen, benim de kendisine abi dediğim Kahraman'ı telefon ile birkaç kez aradım. Ancak telefonuma çıkmadı. Sonra Twitter hesabımdan açıklamada bulundum. Kendini dindar olarak gösteren bir kişi, dine de yakışmayacak ifadeler kullandı.

FETÖ’CÜ İTHAMI

Sözlerimin hiçbir yerinde hakaret yoktur. Kendisi 13 Temmuz tarihinde de TBMM resmi sayfasında iddiaları reddetmemekle birlikte, masum bir teşbih olduğunu söyleyerek, beni FETÖ'cülükle itham etmiştir. Bu ifade masum bir teşbih olarak kabul edilemez. Ben kendisine kamu görevlisi olmasından dolayı hakaret etmiş değilim. Kendisi beni ‘Mal bulmuş magribi gibi ucuz ve seviyesizlikle, cahil ve art niyetli olmakla, FETÖ terör örgütünü kastederek taşeronluğa teşne müflis bir siyasetçi olmakla’ itham etmiştir. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Hakkımda 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 50 bin liralık tazminat davası açtı. Biz de karşı dava olarak 1 Liralık dava açtık.”