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Meral Akşener konuştu, sosyal medya yıkıldı

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Meral Akşener konuştu, sosyal medya yıkıldı
Akşener'in yeni partiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya yıkıldı.

Meral Akşener, Servet Somuncuoğlu'nu anmak üzere düzenlenen konferansta bir grup Ülkü Ocağı mensubunun saldırısına uğrayan Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş'ı ziyaret etmişti. 

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener'in, yeni partiyle ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal paylaşım sitelerinde Meral Akşener'e destek yağarken, sosyal medya kullanıcıları Akşener'in açıklamalarıyla bir kez daha heyecanlandı.

Akşener'e destek tweeti atan on binlerce Twitter kullanıcısı, Meral Akşener tag'inin Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları:

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Akşener'den yeni parti açıklaması: Bir ilk olacak
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    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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