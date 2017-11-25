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Meral Akşener Mardin'de!

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Meral Akşener Mardin'de!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, parti kurmaylarıyla birlikte Mardin'e geldi.

"İYİ Parti Dinliyor" etkinlikleri kapsamında Anadolu turunu sürdürmeye devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu ve Kurucu Üyelerle birlikte Mardin'e geldi.

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Akşener'i, Mardin Havaalanı'nda çok sayıda partili ve vatandaş karşıladı.

Akşener ve kurmayları Mardin şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

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