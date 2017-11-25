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Meral Akşener Mardin'de

Meral Akşener Mardin'de 1
"İYİ Parti Dinliyor" etkinlikleri kapsamında Anadolu turunu sürdürmeye devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu ve Kurucu Üyelerle birlikte Mardin'e geldi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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