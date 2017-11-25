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Meral Akşener Mardin'de
Meral Akşener Mardin'de
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, parti kurmaylarıyla birlikte Mardin'i ziyaret etti. Esnafın dertlerini dinleyen Akşener, siftah yapmayan dükkanlardan da alışveriş yaptı.
25 Kasım 2017 Cumartesi 19:42
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