Meral Akşener taziyeleri kabul etti
MHP Genel Başkan Adayı Akşener'in ağabeyi Nihat Erer'in hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri Akşener'i yalnız bırakmadı.
MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Erer, uzun süre tedavi gördükten sonra, cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece hayatını kaybetmişti.
Pazar günü ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nde cenaze namazı kılınan Erer, Ticaret Odası Başkanlığı ve MHP Kocaeli İl Başkanlığı yapmıştı.
SEVENLERİ AKŞENER'İ YALNIZ BIRAKMADI
Ağabeyinin vefatının ardından, sevenleri MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'i yalnız bırakmadı. Akşener, gelen taziyeleri kabul etti.
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