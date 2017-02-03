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Meral Akşener, Yalova'dan seslenecek!

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Meral Akşener, Yalova'dan seslenecek!
MHP Genel Başkan Adayı Akşener, halkla buluşmaya devam ediyor. Akşener, 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Yalova'da vatandaşlara seslenecek.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, 14 Ocak Cumartesi günü Yalova'da bulunan Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla biraraya gelecek. 

"Milli iradenin önemi" konulu panelde konuşacak olan Akşener'in programı 14.00'te başlayacak.

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