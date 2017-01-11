Meral Akşener'den AKP ve MHP'ye sert tepki

MHP Genel Başkan Adayı Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP ve AKP'ye sert tepki gösterdi. Akşener, Başkanlık sistemi gündemi meşgul ederken Kıbrıs'ın elden gittiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Twitter hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Anayasa değişikliği ve Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili hükümete ve MHP'ye seslenen Akşener, "Koşturarak başkanlığı geçirmeye çalışanlar:Kıbrıs elden gidiyor fakında mısınız? Madem başkanlık her derde devadır.Niçin taslağın yürürlük tarihini Haziran'da başlatmadınız?" paylaşımında bulundu.

MHP GENEL MERKEZİNE SERT TEPKİ

MHP Genel Merkezi'ne de tepki gösteren Akşener, "Kurultay isteyenlere gösterilen şecaat Sn Bahçeli'ye "salyalarını yalatacağız" diyen AKP MV için gösterimediğinde şaşırmıştık. Şimdi anladık" ifadelerini kullandı.