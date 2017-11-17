Meral Akşener'den canlı yayında Reza Zarrab açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorusuna açıklık getirdi.

Akşener, AKP'nin Atatürk açılımı için, "Kendine 'Atatürkçüyüm' diyen yüzde 30'luk seçmen kitlesi için yapıldı" dedi. Hükümetin eğitim ve tarım politikalarını da eleştiren Meral Akşener, İYİ Parti'nin bu iki konuda özellikle çalıştığını vurguladı.

Türkiye'nin Reza Zarrab için ABD'ye nota vermesi konusuna da değinen Akşener, "Önemli olan Türkiye'nin kumar masasına konulmaması" açıklamasında bulundu.

Küçükkaya'nın sorularını cevaplayan Akşener'in açıklamaları şöyle:

"İYİ Parti gündemin ana konusu oldu. Her kanalda İYİ Parti konuşuluyor fakat bizden kimseye yer verilmiyor. Bir de diyorlar ki tutmadı, tutmadı. Tutmadıysa neden her gün bizi konuşuyorlar.

FETÖ destekliyor iddiaları başarısız oldu. En son daha ilginç bir iddia var o da Tayyip Beyle görüşmüşüz. İşin garibi şimdi de Tayyip Beyin proje partisi olduk. Kendisiyle en son görüşmem hakkımda atılan iftiraların ardından kendisi ve eşi hanımefendiyle bir görüşmemiz olmuştu.

Bizim pozisyonumuz birinci öncelik Türkiye’nin çıkarı tüm partilerin ve şahısların çıkarından üstündür. Ben sayın Erdoğan’ın düşmanı değilim. Erdoğan’ın başkaları tarafından dayak yemesini istemem ama Cumhurbaşkanının Türkiye’deki herkesin cumhurbaşkanı olmasını talep ederim."

-Semih Yalçın’ın “İP proje partisi” açıklamalarına ne diyorsunuz?

"İp konusunda ip atma konusunda uzmandır kendisi. Bunu Semih Yalçın’a sormak gerek. O kimin ipini tutuyor. Bizim partimizin ismi İYİ Parti bir kısaltması yok. Genelde apsürt konuşmaları olan bir arkadaştır ben ciddiye almıyorum."

İTTİFAK AÇIKLAMASI

-Bahçeli’nin “AKP ile her türlü adımı atarız” sözlerine ne diyorsunuz siz ittifak yapacak mısınız?

İttifakı başkası yapıyor sorusu bana soruluyor. Şu andan bir şey söylemek için çok erken. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkes kendi adaylarını çıkarmalı. CHP, AKP ve biz çıkaracağız keşke MHP de çıkarsa diğer partiler de çıkarsa. CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Ortak aday olur musunuz?” derseniz kesinlikle hayır derim.

Arkadaşlarımız beni aday gösteriyor. İlerleyen zamanda belki daha parlak bir aday çıkarıyoruz bunu zaman gösterecek oturup konuşacağız. Ama ben iddialı bir adayım. Yüz bin imza ile geleceğim."

AKP’NİN ATATÜRK AÇILIMI AÇIKLAMASI

"Bir kere İYİ Parti birçok şeye iyi geldi. Daha önce geldiğimde seçim ağzı yumuşayacak demiştim. Nitekim öyle de oldu. Sayın Erdoğan Atatürkçüler de dahil birçok kesime sıcak mesajlar gönderiyor.

Her 29 Ekim’de hastalananların hasta olmadıklarını hepimiz gördük. Bir BOP projesi var biliyorsunuz Sayın Erdoğan Avrupa ile bu işe ortak oldu. Sonra bir baktık İhvan örgütü bu işin ortasına oturdu. Atatürk kurucu iradenin sahibi. Dolayasıyla onunla mücadele etmenin zararlı olduğuna sonunda kanaat ettiler. Sayın Erdoğan bunun nabzını tutan birisi. Ben Atatürkçüyüm diyen seçmen sayısı yüzde 30’u geçiyor. Bunun arkasında 16 yıldır iktidarda bulunanlar Cumhuriyetin değerleri ile kavga ettiler. Atatürk’le yapılan bu kavga öyle bir hala geldi ki annesine iftiralar atıldı, belden aşağı hakaretler edildi.

Atatürk bu cumhuriyeti kurmamış olmasaydı şimdi okumuş biri değil evinde oturan biri olacaktı. Bugün karşınızda İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak sizin karşınıza çıkamazdı. Benim babamın amcası Atatürk’ün arkadaşı. Şimdi özü şu Türkiye’de yaşayan her insanın vicdanını harekete geçildi. Cumhuriyet ve Atatürk’e sövüldükçe herkesin memnun kalacağını düşünenler durumun böyle olmadığını gördü ve ben bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum.

Atatürk düşmanı birini okula adının verilmesi bir skandaldı mesela. Memur Sen Başkanı da bir başka şey yazdı. Bakın söylemeye çalıştığım şey şu. Bir seçme kitlesi var Atatürk’le problemi olan alan var Türkiye’de ama buna karşılık kendine Atatürkçüyüm diyen kişileri memnun edecek adımlar atılıyor. Ama bu insanlar bilinçli önünü gören insanlar bu durumun farkına varacaklardır."

EĞİTİM SİSTEMİ TARTIŞMALARI

"Bu iktidarın en büyük başarısızlığı eğitimde. Dersliğe sınıfa daha fazla kaynak ayrıldı ama baktığınız zaman öğretmen yetiştirilememiş. Rastgele üniversite açtınız o okulları parti okulu haline getirdiniz. Mezun olanları atamadınız. Bizim tarım liseleri açmamız lazım. Fabrika içindeki işleyişi sağlayacak stajyer sınıfları açmamız lazım. Burada çalışacak o çocukların yaşatarak öğrenmelerini sağlamalı kaliteli bir eğitim vermeli.

İmam Hatip liselerinin de hakkını yememeli biz zamanında çok uyardık bu eğitim sisteminde. 28 Şubat döneminde o gün İmam Hatip liselerini kapatmak istediler. Oturup konuşalım neyse problem çözelim dedik. Bugün de o okulları AKP’nin arka bahçesi haline getirdiler. Sınav sistemi değişti kafalar karıştı."

Türkiye’de ama buna karşılık kendine Atatürkçüyüm diyen kişileri memnun edecek adımlar atılıyor. Ama bu insanlar bilinçli önünü gören insanlar bu durumun farkına varacaklardır.

TARIM POLİTİKASI

“Bizim tarım programımız çok iddialı. Ben dilerdim ki insanlar bunu okusun hatamız eksiğimiz var mı söylesin. Ama bu tip şeyler bizde yüzeysel geçilmeye alışıldığı için kimse bu konuya bakmadı. Özel sektöre, alımda, satımda destek verir ürünü değerlendirirseniz işler yoluna girer. Tarım liseleri açar eğitimi profesyonelliğe çekerseniz ki bizim planımız da bu var durum düzelecektir.

Eti samanı ithal ediyoruz. Bizim zamanımızda kendine yeten bir ülkeydik. Adilcevaz’da esnafla buluştuk. Bir kasap "Ben 30 TL’ye mâl ediyorum 34’e satıyorum. Bana gelip dediler ki '30’a sat'. Bende dedim o zaman samanı yemi ucuzlatın." Üreticinin sorunu bu. Muş Ovası’na gittim bir yeşillik yok koca ovada, ekmeyene para veriyorlar sanki. Yazık oluyor topraklarımıza.

Devlet ve eğitim hastaneleri zamanında kaderine terk edildi. Özel hastanelere hasta kaydırıldı. Hasta müşteri oluverdi. Biz özel hastaneler kaldırılsın demiyoruz. Bu konuda büyük bir kadro çalıştı programımızda. Aytun Çıray Bey de dahil oldu onun gibi bürokrat ve doktor arkadaşlarımız da var. Durmuş Yılmaz Bey de döneminin en iyilerinde o da bizimle beraber çalışmalarını sürdürüyor bu konularda. Ekonomi politikalarımız da bizim önemli gündemlerimizden."

REZA ZARRAB AÇIKLAMASI

"26 yaşında bir gençle bu işi sürdürüyorsunuz bu büyük ciddiyetsizlik söz konusu. Bunun ortağı İran’da idamla yargılanıyor. Siz bu çocuğu bebeğiniz gibi allayıp pulluyorsunuz. Nasıl bir Reza Zarrap’tır? Nasıl bir devlettir ki FETÖ’ye yardım ettiği iddia edilen bir hakkında hiçbir şey yapmaz? Burada temel bir ciddiyetsizlik var.

Anlaşılıyor ki bu itirafçı olmuş. Anlaşılıyor ki ABD’nin Türkiye için talep ettiği bazı şeyler var. MİT tırlarındaki ciddiyetsizlikle buradaki ciddiyetsizlik aynı. Dün bu iş anlaşıldığından itibaren bir anda Sayın Erdoğan ve AKP’nin bekası ile Türkiye’nin bekası bir konuşuldu mu? Ben korkuyorum ki bunların onurunu zedeleyecek bir şeyler olur mu? Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Biz Sayın Erdoğan’ı da dışarıya dövdürmeyiz. Ama önemli olan Türkiye’nin burada kumar masasına konulmaması”

"PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNECEĞİZ"

-2019 seçimi veya erkene alınsa da siz başkanlığa ne diyeceksiniz?

"Ben parlamenter demokrasiden yanayım. Referandum zamanı da ‘hayır’a çalıştık. Olası bir seçimde başkan olarak kazansam dahi en kısa sürede parlamenter sisteme geri dönüş için çalışmalarımızı başlatacağız."