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Meral Akşener'den Devlet Bahçeli açıklaması

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Meral Akşener'den Devlet Bahçeli açıklaması
Akşener, Best FM'de konuk olduğu canlı yayın programında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİ Parti'yi hedef alan sözlerini eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Best FM'den Ufuk Karcı'nın konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti tanımlamasını terbiyesizlik olarak nitelendirdi.

Akşener, ''Bahçeli ve ekibi Türkiye'nin geleceğini Erdoğan sağlayacak tezini AKP'den daha fazla savunuyorlar'' dedi.

Suriye meselesine de değinen Akşener, "Şahsi dostluklar dış politikayı belirleyemez. Suriye'de Esad kardeşimdi, Esed oldu şimdi Esad kardeşime dönüşüyor" diyerek hükümetin dış politikadaki yöntemini eleştirdi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün ülkeyi yöneten arkadaşlar, monşerler diye bir tanım yapıp, monşerleri attı. Bilgisiz bir grubu başa getirdi. Biz Ortadoğu'nun kanun yapıcısı haline geldik. Osmanlıcıyız diye geçiniyorlar keşke Fatih Sultan Mehmet'in medeniyet tasavvurunu bilselerdi, Abdülhamit'in bu bölgeyle ilgili çok ince hesaplanmış bakış açısını bile bilebilselerdi, zaten Atatürk'ü bilmedikleri için bugüne gelindi.

Kimse Ortadoğu'da abi falan olamaz. Şahsi dostluklar dış politikayı belirleyemez. Suriye'de Esad kardeşimdi, Esed oldu şimdi Esad kardeşime dönüşüyor. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık öyle bir eziklik oldu.

4 milyon bizde var Suriyeli göçmen, 50 bin kişide Kanada'da varmış. Bu insanların hepsi yerlerinden yurtlarından edildi. Bu insanların çocukları 10 yıl sonra bu ülke için kriminal hale gelecektir. Ben Esed'in Esad'a dönmesine seviniyorum ama PYD'nin de devlete dönüşmesine çok üzülüyorum. Suriyeli insanların ülkelerine dönmelerini çok isterim ama bu bir kovma değildir.

Ben de göçmen bir ailenin çocuğuyum. İnsani çerçevede dünyayı da bu sistemin içine dahil ederek Suriyelilerin vatanlarına dönmesinin yolunu bulmak lazım. Türkiye an itibarıyla AKP sayesinde bir hendek ülke haline gelmiştir."

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