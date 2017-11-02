Meral Akşener'den "FETÖ" iddialarına çok sert cevap

İlk resmi programını Ahlat'ta gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kiraladığı evinde gazetecileri konuk etti. Basın mensuplarıyla sohbet eden Akşener, kendisine atılan "FETÖ" iftiralarına çok sert cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk resmi programını Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle birlikte tarifeli uçakla Muş'a inen Akşener'i havaalanında büyük bir kalabalık karşıladı.

Kalabalığın yoğun ilgi gösterdiği Akşener, Muş'tan kara yoluyla Ahlat'a geçti.

Kiraladığı evde gazetecileri ağırlayan ve çay ikram eden Akşener, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yandaşların ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisine yönelik FETÖ'yle ilgili iftiralarıyla ilgili konuşan Meral Akşener, "Kim 'Meral FETÖ'cüdür' diyorsa onun hakkında soruşturma başlatın. Bilin ki arkadan bir şey çıkacak; damattır, gelindir" ifadelerini kullandı.

Kendisine ağır ithamlarda bulunanlara meydan okuyan Akşener, "Bunu eski İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bana kim FETÖ'cü diyorsa kendisi FETÖ'cüdür. Benim sülalemde FETÖ'cü yok. Meydan okuyorum: Akrabalar ve damatlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şöyle konuştu:

"ELİNİZDE BİLGE, BELGE VARSA GEREĞİNİ YAPIN"

15 Temmuz'dan beri devletin tüm görevlilerine söylüyorum: Kardeşim siz devletin görevlilerisiniz. Benim gibi gariban bir kadın, devlet 9 senedir de beni gözlüyor. Evimin kapısının önünde bir polis noktası vardı şimdi ben kaldırttım. Bu devletin elinde benle ilgili bilgi, belge, karine varsa lütfen gereğini yapın. Tututklayacak mısınız, gözalatına mı alacaksınız hapis mi edeceksiniz gereği neyse onu yapın. Bir terör örgütünün mensubu, yatakçısı, sempatizanı olmak bunu kaldıracak bir iş değil.

"BANA FETÖ'CÜ DİYENLERİN YA DAMADI YA GELİNİ FETÖ'CÜ ÇIKIYOR"

Hemen ilk ağızda yakalanan "FETÖ'cü" diyor. Fakat Allah'ın sopası yok damat gitti. Şimdi ben ayıp olmasın diye damatla ilgili de Kahraman'a yönelik bir beyanda bulunmadım. Savcılara da söyledim, kim "Meral FETÖ'cüdür" diyorsa onun hakkında soruşturma başlatın. Bilin ki arkadan bir şey çıkacak; damattır, gelindir.

"7 GÖBEK SÜLALEMDE FETÖ İDDİASIYLA İŞTEN ATILAN YOK"

Şimdi bizim köye gidelim. 3'te 2'si benim akrabam orada. Köyümüzde FETÖ'cü yok orası ayrı, benim sülalemde hiçbir şey yok. Ben 7 göbek sülalemi toplayacağım size ne görevden atılan var, ne o var ne bu var. Sonra da damatları toplayacağız. Meydan okuyorum. Sülalem ve damatlar.