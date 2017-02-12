Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Akşener'in dün Çanakkale'de polislerin müdahele ettiği ve elektrik kesintisine rağmen düzenlenen konferansını yazdı.

Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in Çanakkale Kolin Otel'de düzenlenen etkinliğini kaleme aldı. Salona polislerin müdahalesi ve elektrik kesintisine rağmen gerçekleşen 'Milli İradenin Önemi' konulu konferansın ardından Sözcü Gazetesi'nde yer alan köşesinden böyle seslendi: "Önceden bildirilmiş, izinli ve planlı bu etkinlikten dakikalar önce otel, korkusundan salonun elektriğini kesti! Olacak iş mi ? Bu nasıl bir baskıdır ki otel 1500 kişinin bulunduğu bir salonu karanlığa boğuyor ? Meral hanım salondaki katılımcıların cep telefonu ışıkları ile konuşmasını yaptı. Ne kadar dramatik bir kareydi o ! "



İşte Özlem Gürses'in "Meral Akşener’den neden bu kadar çok korkuyorlar?" başlıklı yazısı:



Kadına yapmadıklarını bırakmadılar !



Genel Başkanlık yarışına girdiği günden beri önce rezil kaset imalarına, ardından FETÖ suçlamalarına maruz kaldı. Her şekilde direnmeye devam ediyor. İhraç ediyorlar, mahkemeye gidiyor. İftira atıyorlar, belgelerle çürütüyor. Ve MHP'de “yaptırılmayan” kurultaydan sonra siyasi mücadelesine bağımsız olarak devam ediyor.



Son olarak dün, Çanakkale'de bir otelde konuşması vardı. Önceden bildirilmiş, izinli ve planlı bu etkinlikten dakikalar önce otel, korkusundan salonun elektriğini kesti !



Olacak iş mi ? Bu nasıl bir baskıdır ki otel 1500 kişinin bulunduğu bir salonu karanlığa boğuyor ? Meral hanım salondaki katılımcıların cep telefonu ışıkları ile konuşmasını yaptı. Ne kadar dramatik bir kareydi o !



Bizi “karanlığa” götürmek isteyenlerin yarattığı baskı ve korku ortamının gerçeküstü bir resmi adeta.



Benim anlamadığım, iddia ettiğiniz gibi Meral Akşener FETÖ'cü ise, okuldaki temizlik görevlisine kadar insanları alıp zindana atıyorsunuz da Akşener'i niye tutuklamıyorsunuz ?



Yok elinizde delil yoksa, neden bir kadından bu kadar çok korkuyorsunuz ?