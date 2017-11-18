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Meral Akşener'in Edirne programından çarpıcı kareler

Meral Akşener'in Edirne programından çarpıcı kareler 1
Şehir ziyaretlerine Edirne'den devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, önce vatandaş ve çifçilerle daha sonra da Edirneli kadınlarla bir araya geldi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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