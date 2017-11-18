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Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı
Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı
Osmanlı padişahlarının namaz kıldığı camide İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de namaz kıldı. Ayrıca Türkeş’in de o camiyle ilgili anısı vardı. İşte, Akşener’in namaz kıldığı Eski Cami’nin o detayı.
18 Kasım 2017 Cumartesi 19:11
Etiketler:
akşener
,
eski camii
,
osmanlı
,
alpraslan türkeş
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