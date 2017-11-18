Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı

Osmanlı padişahlarının namaz kıldığı camide İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de namaz kıldı. Ayrıca Türkeş’in de o camiyle ilgili anısı vardı. İşte, Akşener’in namaz kıldığı Eski Cami’nin o detayı.