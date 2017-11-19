Meral Hanım, Naim gibi yapabilecek mi?

Edirne'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını takip ederken tüm zamanların en iyi haltercisi, Türk Milleti'nin gururu Naim Süleymanoğlu'nun vefat ettiği haberini aldım. Allah rahmet eylesin. Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katını kaldıran halterci olarak tarihe geçmişti. Şimdi, Türkiye'nin sırtına yüklenen çok büyük ağırlıklar var. BOP çerçevesinde yürüyen Irak, Libya, Suriye operasyonları gibi… Yine PKK terörü, IŞİD terörü, FETÖ terörü gibi sorunlar var, Suriyeli göçmenler sorunu dağ gibi büyüyor. Türkiye'yi yöneten siyasi kadro, Rıza Sarraf davası üzerinden şantaja maruz durumda… Aslında, onların üzerinden şantaj yapılan, Türkiye!

Ekonomideki sıkıntıların 2001 krizini andırdığını, Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz söylüyor.

Bu ağırlıkları artık AKP iktidarı kaldıramıyor. Çünkü Meral Akşener'in Edirne'de de vurguladığı gibi devlet ciddiyeti her alanda ortadan kaldırılmış durumda.

***

Peki bu yükü, bir kadının liderliğindeki İYİ Parti kaldırabilecek mi?

Bu yönde bir beklenti olduğunu, Meral Akşener'in toplantı yaptığı Edirneli kadınlardan biri söyledi. Dedi ki, "Atatürk Türkiyesi'nin yetiştirdiği bir kadın ortaya çıktı, herkes Atatürk demeye başladı..."

Meral Akşener de "Daha neler olacak" diye cevap verdi ve Türkiye'nin Rıza Sarraf davasından dolayı kumar masasına sürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ve AKP'nin bütün sorunların altında kalmasını, "Metal yorgunluğu değil Meral yorgunluğu" olarak yorumladı.

Meral Hanım, partiye üye kaydetmek için şehir merkezinde kurulan masaların etrafına çok sayıda vatandaşın toplanması ve miting havası hissedilmesi üzerine yaptığı teşekkür konuşmasında, "Yetim Mustafa'nın anasına" yani Zübeyde Hanım'a küfredenlerin dillerinin lâl olacağı günlerin yakın olduğunu söyledi.

Akşener, daha önce "Anıtkabir'de sap gibi dikiliyorlar" diyenlerin, şimdi orada nasıl boyun eğip durduklarını vücut dili ile anlattı... Meral Akşener, İyi Parti hareketinin bir kadın hareketi olduğunu da söylüyor ve ilave ediyor:

"Rahmetli anneannem 'Biz Drama princiyiz, çok su çekeriz' derdi. Bu sözle ne kadar sabırlı olduğunu anlatırdı. Fakat bilin ki kadınlar ayağa kalktığında her şey değişir. Türk İstiklal Mücadelesi de önce kadın hareketleriyle başlamıştır.".

***

Sabah, Edirne'den önce uğradığı Havsa ilçesinin hayvan pazarında, bir besici Meral Akşener'e "15 yıllık iktidar, 11 yıllık devletten et ithal ediyor" dedi. Edirne'de genel sorunların yanında tarım ve hayvancılıkla uğraşanların en büyük şikâyeti, meraların yok edilmesi. Meselâ Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek köyü halkı, köyün hemen yanına kalker ocağı kurulması projene sert tepki gösteriyor.

***

Edirne'de Meral Hanım'ı karşılamaya gelenlerin çoğunluğunu bizim kuşak oluşturuyor. Yani 78 kuşağı. Tabii içlerinde yıllar önce benim konferans verdiğim gençler de var. Onlar da artık 40'lı yaşlarda. Hepsi sıfırdan mücadeleye başlamak konusunda azimli. Kadınlar ise daha genç kuşaklardan.

Herkesin merak ettiği soru şu: İYİ Parti'nin durumu nasıl?

Edirne'de sözünü esirgemeyen, AKP'li olmaktan ziyade kendisini "Tayyipçi" olarak tanımlayan bir dost, "İyi Parti daha kurulmadan büyük bir rüzgâr estirdi. Bu rüzgârın kuvvetlenmesi veya zayıflaması, kurulmakta olan teşkilatların yapısı ile ilgili. Şu anda Edirne'nin köylerinde bir oylama yapılsa İyi Parti birinci çıkar. Fakat böyle sürer mi ondan emin değilim" diyor.

Meral Hanım'ın bu ağır yükü kaldırabilmesi, gerçekten parti teşkilâtının sağlam kurulmasıyla ilgili… Bu ağır yük ancak o zaman el birliğiyle hep birlikte kaldırılabilir.