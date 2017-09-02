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Merkel 'yaptırım' sinyali

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Merkel 'yaptırım' sinyali
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından Berlin'in Türkiye politikalarını daha da sertleştirebileceğinin sinyallerini verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nürnberg’de partisinin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasına tepki gösterdi. 

Federal hükümetin Türkiye politikasında yeni rota değişikliğine gittiğini hatırlatan Merkel, "Ancak bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli" diye konuştu. Antalya Havalimanı'nda perşembe günü iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin "Bu tür gözaltıların çoğu, tamamen bir dayanaktan yoksun" diye konuşan Almanya Başbakanı, "O nedenle burada kararlı bir tepki vermeliyiz“ ifadesini kullandı.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GENİŞLETİLMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Merkel, son dönemde Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye’de yaşanan gözaltılar hakkında, "Bunların bizim hukuk devleti ilkelerimizle bağdaşır hiçbir yanı yok" diye konuştu.  

Almanya Başbakanı, "Bu koşullar altında Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi benim için söz konusu olamaz" diye konuştu. Merkel salı günü yaptığı açıklamada da Gümrük Birliği blokajının süreceğini kaydetmişti. 

ERDOĞAN'A YANIT

Merkel konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da eleştirdi. Erdoğan'ın Türk asıllı Alman seçmenlerin Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi’ne oy vermemeleri için yaptığı çağrının kabul edilemez olduğunu kaydeden Merkel, "Buna bizim ülkemizdeki insanlar tek başına karar verir" dedi.

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