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Merkel'den erken seçim açıklaması

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Merkel'den erken seçim açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yapılan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından erken seçime gidilmesini istemedi.

Almanya Başbakanı Merkel, partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyalet teşkilatının Kühlungsborn kentinde düzenlediği toplantıda, 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra “Jamaika koalisyonu” olarak adlandırılan CDU/CSU, FDP ve Yeşilleri bir araya getirmenin zor olduğunun, ancak Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hükümete katılmayacağını açıklamasının ardından “Jamaika koalisyonu”ndan başka bir seçenek olmadığına işaret eden Merkel, bu partilerle 4 hafta boyunca yapılan koalisyon ön görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını anımsattı.

“HER ŞEY CUMHURBAŞKANININ ELİNDE”

Sputnik'te yer alan habere göre, şimdi ileriye bakmak gerektiğine ve her şeyin Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in elinde olduğuna işaret eden Merkel, Cumhurbaşkanı’nın bundan sonraki durumu görüşmek için gelecek hafta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, SPD lideri Martin Schulz ve kendisini davet etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Genel seçimlerden çıkan sonuçlarla bir şey yapamayarak insanların yeniden seçime gitmesini istemeyi doğru bulmadığını dile getiren Merkel, “Seçilen siyasetçilerin, vatandaşlardan aldığı görevi geri vererek ‘Ben bununla bir şey yapamadım, tekrar seçimini yap' söylemelerini tamamen yanlış buluyorum” diye konuştu.

“ÇIKAN SONUÇTAN DERS ÇIKARMALI”

24 Eylül’de yapılan seçimden çıkan sonuçtan ders çıkarılması gerektiğini de söyleyen Merkel, “SPD ile görüşmeler yapmaya hazırım, Görüşmelerin karşılıklı saygı temelinde yapılması gerekir” dedi. Almanya’da son 4 yılda hükümette olan CDU/CSU-SPD koalisyonun önemli işler yaptığını savunan Merkel, SPD'nin seçim kampanyasında bunlara değinmemesini eleştirdi.

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