Merkel'den 'miting' açıklaması!

Almanya Başbakanı Merkel, Bakan Bozdağ ile Zeybekçi'nin toplantılarının iptal edilmesini değerlendirdi. Merkel, "Almanya'da etkinliklere dair kararları yerel idareler verir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının iptal kararına federal hükümetin dahil olmadığını bildirdi.

Reuters'ın haberine göre sözcü, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, "Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var" dedi.