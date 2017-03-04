Merkel'den telefon gelince mitinge ara verdi!

Almanya Başbakanı Merkel'in Erdoğan ve Yıldırım'ı araması ilginç anlar ortaya çıkardı. Erdoğan konuşmaların devam ettiği toplantıyı terk ederken, Yıldırım mitinge ara verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki HAK-İŞ programında, gelen bir telefon üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak salondan çıktı. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona döndü. Cumhurbaşkanı’nın telefon trafiğinin bir benzerini de Başbakan Binali Yıldırım yaşadı. Başbakan Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Kırşehir’de vatandaşlara hitap ederken konuşmasına ‘telefon arası’ vermek zorunda kaldı.

Saat 14:20 sıralarında kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım Kırşehirlilere hitap etti. Başbakan Yıldırım saat 14:55’de ise “Almanya Başbakanı’yla saat 3’te (15:00) bir telefon görüşmem var. Onu yapıyım onunla görüşüyüm geliyorum. Ayrılmayın. Saat kaç? 5 dakikada bitirebilir miyiz bu işi? Tamam geliyorum. Hadi Allah’a emanet olun” dedi ve sonra Merkel’le konuşmak için sahneden ayrıldı.